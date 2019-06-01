Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости

Бывший нападающий сборной Испании Хосе Антонио Рейес и его двоюродный брат могли погибнуть из-за превышения скорости. Об этом сообщает El diario de Sevilla.
По информации источника, автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч. Рейес и его 23-летний кузен, который располагался за водительским сидением, погибли. Пассажиру, который сидел рядом с водителем, удалось выбраться из загоревшегося авто и спастись. Однако он получил 60% ожогов тела. В настоящее время он находится в ожоговом отделении больницы в Вирхен-дель-Росио. За его жизнь борются медики.
- 1 июня 2019
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