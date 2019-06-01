Медведев: скорее всего, «Зенит» проведёт матч с «Барселоной» в 2020 году

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах с «Барселоной» о проведении товарищеского матча в России.



Ранее издание El Mundo Deportivo сообщило, что сине-бело-голубые сделали солидное предложение каталонскому клубу о проведении товарищеского матча 1 августа.



«Переговоров мы не ведём, хотя такая возможность еще есть. Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идёт чемпионат. Хотя ещё матчей Лиги чемпионов не будет, но, чтобы хорошо подготовить этот матч, времени недостаточно. Скорее всего, мы проведём этот матч в следующем календарном году. Шансы, что летом сыграем, очень невелики. Основным условием было то, что обе команды сыграют основными составами», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит» договаривается с «Барселоной» о матче в России