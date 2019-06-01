Моуринью: Роналду — особенный из-за своего ДНК
Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, за счёт чего форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым он работал в «Реале», выделяется среди других футболистов.
«Разница между ним и другими кроется в его голове. Его преимущество — в его ДНК. Амбиции, мотивация, личная гордость — этого всего не купишь, всё это даётся с рождения. Роналду будет таким до конца. Он один из особенных игроков на психологическом уровне», — цитирует Моуринью Mirror со ссылкой на Eleven Sports.
В завершившемся сезоне Роналду на клубном уровне сыграл 43 матча. На счету 33-летнего нападающего 28 забитых мячей и 13 результативных передач. В «Ювентус» португалец перешёл летом прошлого года за € 117 млн.
Моуринью: иногда чувствовал себя заточённым в клетке, работая в Англии
- 1 июня 2019
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