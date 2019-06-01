В Мадриде состоялся финал Чемпионата мира по «Футболу для дружбы»

1 июня на футбольном поле UEFA Pitch, расположенном в самом центре Мадрида, на площади Плаза-Майор состоялся финальный матч Чемпионата мира по «Футболу для дружбы». В мероприятиях турнира, проходившего в рамках Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы, приняли участие председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, а также звезды мирового футбола Роберто Карлос и Марко Матерацци.



По результатам финального матча, сборная «Антигуанский Полоз» сыграла с «Тасманским Дьяволом» со счетом 1:1 в основное время, а затем выиграла по итогам серии пенальти и завоевала главный приз.



В рамках финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», объединяющей участников из 211 стран и регионов, 31 мая в Мадриде состоялась самая многонациональная футбольная тренировка в мире. По итогам тренировки «Футбол для дружбы» получил официальный сертификат GUINNESS WORLD RECORDS®.



Занятие, в котором приняли участие представители 57 национальностей, провели глава Футбольной академии Бареселона Микель Пуч и Джозеп Гамбао, бывший тренер юношеской сборной Футбольного клуба Барселона. Они помогли Юным футболистам освоить несколько новых приемов накануне финального матча Чемпионата мира по «Футболу для дружбы».

Обзор финального дня соревнований можно посмотреть на «Чемпионате».