«Ливерпуль» заплатит «Роме» € 5 млн за Алисона и Салаха, если выиграет ЛЧ

«Рома» получит от «Ливерпуля» € 5 млн в качестве бонусов за трансферы вратаря Алисона Бекера и нападающего Мохамеда Салаха, если английский клуб выиграет Лигу чемпионов. Об этом сообщает Il Romanista.
Таковы были условия трансферов обоих футболистов из итальянского в английский клуб.
Салах перешёл в «Ливерпуль» летом 2017 года за € 42 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых стал автором 26 забитых мячей и отметился 13 результативными передачами. Алисон стал игроком «Ливерпуля» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 62,5 млн. В этом сезоне 26-летний голкипер провёл 50 матчей, в которых пропустил 34 гола.
В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится сегодня, 1 июня. Начало матча в 22:00 мск.
- 1 июня 2019
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