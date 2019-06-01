Нойштедтер: расстроился, когда не попал на чемпионат мира

Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер поделился эмоциями от нахождения в составе национальной команды в преддверии отборочных матчей чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино и Кипром.



«Сейчас сфокусирован на сборной. Очень рад всегда сюда приезжать. У нас был плохой сезон, но, думаю, что я хорошо отыграл. Никаких обид и трений с Черчесовым нет. Мой пост в социальной сети был не про него. Я не на него обиделся, а расстроился, что меня нет на чемпионате мира. После чемпионата мира почувствовал, что есть уверенность у нашей команды, что люди иначе на игроков смотрят. Это очень важно — пацаны работают каждый день. Игра с «Чертаново»? Важно, что получим практику, что все будут готовы», — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, 8 июня сборная России сыграет с командой Сан-Марино, а 11 июня предстоит встреча со сборной Кипра.