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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов продлил контракт с клубом

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов продлил контракт с клубом
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года.

Федотов руководил «Оренбургом» с 2015 по 2017 год, выиграл с клубом первенство ФНЛ в сезоне-2015/16. Затем был назначен главным тренером московского «Арарата», однако пробыл на этой должности недолго. В том же 2017 году Федотов вернулся в «Оренбург» и вновь привел команду к победе во втором по значимости дивизионе в сезоне-2017/18.

Под его руководством в минувшем первенстве России оренбуржцы добрались до седьмой строчки в турнирной таблице, до последнего сражаясь за право попадания в еврокубки.

По информации «Чемпионата», Федотовым интересовался казанский «Рубин», однако тренер решил продолжить руководить «Оренбургом».

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