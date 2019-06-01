Рейна: болельщики «Наполи» не хотят, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»

Вратарь итальянского «Милана» Пепе Рейна прокомментировал возможное назначение нынешнего наставника «Челси» Маурицио Сарри на пост главного тренера туринского «Ювентуса».



«Два года назад было бы откровенно трудно представить, что такое может произойти. Посмотрим, что в итоге будет. Поклонники «Наполи», конечно, не хотят, чтобы это произошло, но «Ювентус» знает, насколько хорош Сарри, и это их решение.



Сарри — настоящий человек из мира футбола, он живет и дышит этой игрой 24 часа в сутки. Хоть он и не выиграл трофеи с нами в Неаполе, но я все ещё очень горжусь тем, что мы сделали вместе», — приводит слова испанского вратаря Football Italia.



Напомним, Рейна с 2015 года провёл три сезона под руководством Сарри в «Наполи».