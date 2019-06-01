Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока команды в мае
Лучшим игроком «Зенита» по итогам мая признан аргентинский нападающий Себастьян Дриусси. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Дриусси занял первое место по результатам голосования среди болельщиков петербургского клуба. В мае форвард принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором пяти забитых мячей.
Второе место занял защитник Александр Анюков, третьим стал ещё один игрок обороны — Ярослав Ракицкий.
Дриусси во второй раз в сезоне стал лучшим игроком месяца. Ранее он получил подобную награду по итогам сентября.
В нынешнем сезоне 23-летний Дриусси провёл 27 матчей в чемпионате России (21 — в основном составе), в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.
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