Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока команды в мае

Лучшим игроком «Зенита» по итогам мая признан аргентинский нападающий Себастьян Дриусси. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Дриусси занял первое место по результатам голосования среди болельщиков петербургского клуба. В мае форвард принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором пяти забитых мячей.

Второе место занял защитник Александр Анюков, третьим стал ещё один игрок обороны — Ярослав Ракицкий.

Дриусси во второй раз в сезоне стал лучшим игроком месяца. Ранее он получил подобную награду по итогам сентября.

В нынешнем сезоне 23-летний Дриусси провёл 27 матчей в чемпионате России (21 — в основном составе), в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.