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Бенитес: я открыт для предложений. Знаю об интересе клубов из Италии

Бенитес: я открыт для предложений. Знаю об интересе клубов из Италии
Футбол / Англия 0

Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» испанец Рафаэль Бенитес прокомментировал слухи о возможном возвращении в Серию А.

«Сезон выдался непростым, но для такого клуба, как «Ньюкасл», комфортно обеспечить себе право остаться в высшем дивизионе — позитивный результат. Продолжу ли работу в клубе? Предпочёл бы не говорить об этом сейчас. Друзья поведали мне несколько слухов об интересе клубов Серии А. Мне нравится итальянский футбол, но на сегодняшний день я не знаю, что произойдет.

До сих пор смотрю Серию А, поддерживаю связь с несколькими игроками, с которыми работал там, и у меня остались очень хорошие воспоминания о пребывании в Италии.

У меня был контракт с «Ньюкаслом», и я чувствовал себя там отлично, тем более что моя семья любит бывать в Англии. Теперь я открыт для новых возможностей и предложений. Не знаю, что произойдет в ближайшие пару месяцев, но, очевидно, в «Наполи» очень довольны работой Карло Анчелотти», — приводит слова Бенитеса Football Italia.

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