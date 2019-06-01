Хавбек «Сток Сити»: FA — шайка трусов. Я белый ирландец, в Англии на это плевать

Ирландский полузащитник «Сток Сити» Джеймс Макклин подверг критике Футбольную ассоциацию Англии (FA), которая не оказала ему поддержки при оскорблениях в его адрес по национальному признаку.

Ранее футболист опубликовал фотографии полученных открыток на день рождения, которые содержали оскорбления по национальному признаку, а также пожелания смерти.

«Есть только одна причина, почему я решил опубликовать эти фотографии. Думаю, я был прав. Это доказывает, что FA и Kick It Out — просто шайка лицемеров и трусов.

Посмотрите на случай со Стерлингом. Его сделали героем только за то, что он говорит о расизме. Его награждают за это. Но его ситуация ничто по сравнению с тем, что происходило со мной за последние 7-8 лет.

За это время не было ни слов, ни контактов. Лишь после того, как об этом стали говорить люди, Kick It Out сделали формальный жест. Но никаких мер принято не будет. Но скажем прямо, я же белый ирландец. В Англии это не входит в повестку дня.

Этот факт не сводит меня с ума, мне не нужно сочувствия. Это лишь доказательство, что они шайка лицемеров и трусов.

FA никогда не связывалась со мной. Вы смотрите Sky Sports News? Вы когда-нибудь видели историю о моей дискриминации? Не было ни одного слова о тех открытках. Так что просто будьте последовательными", — приводит слова Макклина Irish Examiner.