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Фанаты «Ливерпуля» спели Уou’ll never walk alone в Мадриде перед финалом ЛЧ

Фанаты «Ливерпуля» спели Уou’ll never walk alone в Мадриде перед финалом ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Болельщики английского «Ливерпуля» вовсю готовятся поддерживать свою команду в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» в Мадриде. Тысячи фанатов мерсисайдцев приехали в столицу Испании и напомнили о своём присутствии излюбленным способом.

Собравшись на одной из улиц Мадрида, болельщики спели песню Уou’ll never walk alone, написанную американскими композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II и являющуюся гимном клуба. Видео исполнения фанатами этой композиции на улице Мадрида выложила испанская журналистка Ноеми де Мигель в «Твиттере».

Финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» пройдёт в испанской столице на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:00 мск.

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