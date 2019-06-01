Фанаты «Ливерпуля» спели Уou’ll never walk alone в Мадриде перед финалом ЛЧ

Болельщики английского «Ливерпуля» вовсю готовятся поддерживать свою команду в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» в Мадриде. Тысячи фанатов мерсисайдцев приехали в столицу Испании и напомнили о своём присутствии излюбленным способом.



Собравшись на одной из улиц Мадрида, болельщики спели песню Уou’ll never walk alone, написанную американскими композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II и являющуюся гимном клуба. Видео исполнения фанатами этой композиции на улице Мадрида выложила испанская журналистка Ноеми де Мигель в «Твиттере».

Финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» пройдёт в испанской столице на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:00 мск.