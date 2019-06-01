Васильев: через год-два за Головиным будет очередь из топ-клубов

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением об игре российского полузащитника монегасков Александра Головина.
«Точно могу сказать, что через год, максимум два за Сашей будет очередь из топ-клубов. У него, с одной стороны, футбольный талант, а с другой — целеустремленный характер, и он относится к футболу как к работе. Футбол — это не просто спорт, не просто игра, он должен быть и любимой работой. И именно Саша очень серьёзно относится к тому, что делает. Очень сложно прийти в новый клуб, в новый чемпионат, сменить страну. Прийти в команду, которая находится в кризисе, и блистать. Это практически невозможно. Плюс языковой барьер. История знает много примеров, когда в гораздо менее сложных ситуациях игроки испытывали трудности.
Надеюсь, трансфер Головина — это настоящий успех нашего футбола. Он открывает дорогу в европейский футбол другим российским игрокам. Не секрет, что руководители европейских клубов сомневались не столько в футбольных, сколько в ментальных качествах российских футболистов. Думаю, Саша, демонстрируя серьёзное отношение к делу, показывает, что российские игроки могут быть очень профессиональными и достойны играть на самом высоком уровне.
Кроме «Челси» Головиным также интересовался «Ювентус». Правда, Саша не захотел туда переходить. «Ювентус» был серьёзно настроен. На более позднем этапе остались «Челси» и мы. Это было очень сложное решение для Саши, была большая конкуренция между нашими клубами. Горжусь, что мы смогли совершить этот трансфер, и уверен в его правильности. Александру в такой большой команде, как «Челси», легко потеряться. А так, он уже прошёл адаптацию, пускай и трудную. Повторяюсь, через год-два он будет готов уйти в топовый европейский клуб", — приводит слова Васильева Sport24.
- 1 июня 2019
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