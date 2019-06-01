«Манчестер Юнайтед» подпишет контракт с 16-летним игроком «Аякса»

16-летний голландский футболист Диллон Хугеверф, которого называют восходящей звездой голландского футбола, перейдёт из амстердамского «Аякса» в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал игрок, разместив в «Инстаграме» эффектное видео объявления трансфера.
О переговорах футболиста с английским клубом стало известно на прошлой неделе. Хугеверф отклонил предложение «Аякса» о продлении контракта и объявил главе отдела образования молодёжной команды академии Саиду Уаали, что уйдет в иностранный клуб, говорится в сообщении The Sun.
Ранее стало известно об интересе «Манчестер Юнайтед» ещё к одному футболисту «Аякса» — Матейсу де Лигту. Голландцев не устроила предлагаемая англичанами сумма трансфера, после чего мерсисайдцы направили улучшенное предложение.
- 1 июня 2019
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