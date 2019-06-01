Защитник «Челси» Эмерсон может перейти в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к бразильскому защитнику лондонского «Челси» Эмерсону. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе «Ювентуса» бразилец может заменить соотечественника, Алекса Сандро. Впрочем, сделке может помешать тот факт, что «Челси» из-за трансферного запрета не сумеет приобрести замену Эмерсону.

Эмерсон перешёл в «Челси» из «Ромы» прошлым летом. Сумма трансфера составила € 20 млн. В завершившемся сезоне 24-летний бразилец принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (7 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «аристократами» действует до лета 2022 года.