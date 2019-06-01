«ПСЖ» готов заплатить € 140 млн за Роналду

Парижский «ПСЖ» проявляет интерес к португальскому нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Diario Gol.

По данным источника, французский клуб готов заплатить за футболиста € 140 млн. Самому игроку парижане намерены предложить зарплату в размере € 50 млн в год. В этом случае португалец станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

В «ПСЖ» полагают, что Роналду обладает более сильным характером, чем Неймар и Килиан Мбаппе, и может согласиться на трансфер в парижский клуб, чтобы выиграть шестой «Золотой мяч» в карьере.

Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В завершившемся сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче чемпионата Италии и забил 21 гол.