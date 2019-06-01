«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Кейн, Салах, Мане, Фирмино — в стартовых составах

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуля» на финальный матч Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 1 июня.

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.



Запасные: Гассанига, Ворм, Санчес, Фойт, Дэвис, Орье, Дайер, Уолкер-Питерс, Ваньяма, Лукас Моура, Ламела, Льоренте.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.



Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Гомес, Старридж, Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Брустер, Ориги, Келлехер.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.