«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Кейн, Салах, Мане, Фирмино — в стартовых составах

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуля» на финальный матч Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 1 июня.
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.
Запасные: Гассанига, Ворм, Санчес, Фойт, Дэвис, Орье, Дайер, Уолкер-Питерс, Ваньяма, Лукас Моура, Ламела, Льоренте.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Гомес, Старридж, Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Брустер, Ориги, Келлехер.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 1 июня 2019
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