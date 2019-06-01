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Видео: фанаты «Тоттенхэма» поют и танцуют в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов

Видео: фанаты «Тоттенхэма» поют и танцуют в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Тысячи поклонников английского «Тоттенхэм Хотспур» приехали в Мадрид поддержать свою команду, которой предстоит встретиться с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

Уже успевшие обосноваться в испанской столице фанаты танцуют и поют в фанзоне, ожидая старта главного матча всего сезона.

Видео того, как болельщики подпевают популярной в футбольной среде композиции «Freed From Desire», выложено в официальном аккаунте «Тоттенхэма» в «Твиттере».

Появилось также видео танцев болельщиков под излюбленную фанатами песню «Seven Nation’s Army» группы «White Stripes». Его можно посмотреть в «Твиттере» журналиста Начо Гонзалеса.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» пройдёт в испанской столице на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:00 мск.

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