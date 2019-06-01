Венгер пришёл в одежде с эмблемой «Арсенала» в отель с фанатами «Тоттенхэма»

Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не забывает о своей преданности «канонирам» даже после ухода из клуба. Он прибыл в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» в качестве комментатора для одного из французских телеканалов.



Венгер поселился в одном из отелей испанской столицы, большая часть постояльцев которого является болельщиками «Тоттенхэма». Однако этот факт нисколько не смутил француза, надевшего тренировочные штаны с эмблемой «Арсенала».



Поклонники «Тоттенхэма» по-дружески отнеслись к Венгеру, весело беседуя с ним и делая фото. Однако появление тренера в одежде с логотипом главного соперника произвело на фанатов неизгладимое впечатление. «Наблюдать за Арсеном Венгером, прогуливающимся по отелю, наполненном фанатами «Тоттенхэма», в тренировочных штанах «Арсенала», — одна из величайших вещей, которые я когда-либо видел», — приводит слова одного из болельщиков The Sun.