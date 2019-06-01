Венгер пришёл в одежде с эмблемой «Арсенала» в отель с фанатами «Тоттенхэма»

Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не забывает о своей преданности «канонирам» даже после ухода из клуба. Он прибыл в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» в качестве комментатора для одного из французских телеканалов.
Венгер поселился в одном из отелей испанской столицы, большая часть постояльцев которого является болельщиками «Тоттенхэма». Однако этот факт нисколько не смутил француза, надевшего тренировочные штаны с эмблемой «Арсенала».
Поклонники «Тоттенхэма» по-дружески отнеслись к Венгеру, весело беседуя с ним и делая фото. Однако появление тренера в одежде с логотипом главного соперника произвело на фанатов неизгладимое впечатление. «Наблюдать за Арсеном Венгером, прогуливающимся по отелю, наполненном фанатами «Тоттенхэма», в тренировочных штанах «Арсенала», — одна из величайших вещей, которые я когда-либо видел», — приводит слова одного из болельщиков The Sun.
- 1 июня 2019
-
21:51
-
21:45
-
21:34
-
21:20
-
20:59
-
20:54
-
20:45
-
20:25
-
20:19
-
20:05
-
20:03
-
19:58
-
19:41
-
19:39
-
19:21
-
19:20
-
18:57
-
18:52
-
18:38
-
18:33
-
18:16
-
18:12
-
17:58
-
17:56
-
17:47
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:17
-
17:08
-
17:00
-
16:45
-
16:43
-
16:30
-
16:26