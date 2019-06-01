Экс-тренер «Барселоны»: я бы не покупал Гризманна. Лучше поискать иные варианты
Бывший главный тренер и советник президента «Барселоны» Карлес Решак выразил своё мнение о возможном трансфере французского нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
«Президент „Барселоны“ однажды спросил меня насчёт Гризманна, и я сказал ему, что не стал бы его покупать. Он играет на той же позиции, что и Месси. Я думаю, нам стоит поискать других игроков, которые лучше подойдут „Барселоне“», — приводит слова Решака AS.
Напомним, в данный момент сумма отступных в контракте 28-летнего Гризманна составляет € 200 млн, но с 1 июля она уменьшится до € 120 млн.
В завершившемся сезоне форвард принял участие в 37 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач.
Гризманн перестал быть главной трансферной целью «Барселоны»
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