Экс-тренер «Барселоны»: я бы не покупал Гризманна. Лучше поискать иные варианты

Бывший главный тренер и советник президента «Барселоны» Карлес Решак выразил своё мнение о возможном трансфере французского нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Президент „Барселоны“ однажды спросил меня насчёт Гризманна, и я сказал ему, что не стал бы его покупать. Он играет на той же позиции, что и Месси. Я думаю, нам стоит поискать других игроков, которые лучше подойдут „Барселоне“», — приводит слова Решака AS.

Напомним, в данный момент сумма отступных в контракте 28-летнего Гризманна составляет € 200 млн, но с 1 июля она уменьшится до € 120 млн.

В завершившемся сезоне форвард принял участие в 37 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач.