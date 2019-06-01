Появилось видео с места аварии, в которой погиб испанский футболист Рейес

Появилось видео, на котором запечатлены последствия автомобильной аварии, в которой погиб бывший нападающий сборной Испании Хосе Антонио Рейес.



Спецтехника эвакуировала то, что осталось от машины. Колёса были разбросаны по разным сторонам, обшивка автомобиля сгорела полностью, уцелел только каркас транспортного средства.



Видео с места трагедии можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее сообщалось, что автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч. Рейес был за рулём. Его кузен, который находился на пассажирском сиденье, получил 60% ожогов тела. За его жизнь борются медики.

Бывший футболист сборной Испании Рейес погиб в автомобильной аварии