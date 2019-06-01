«Касымпаша» уволил главного тренера спустя 4 часа после назначения
Ибрахим Узюльмез возглавил турецкий клуб «Касымпаша», но был отправлен в отставку спустя всего четыре часа после назначения. Об этом сообщает Fanatik.
По данным источника, сразу после презентации у руководства клуба и Узюльмеза возникли разногласия в вопросе подготовки команды на следующий сезон. В итоге специалист был уволен.
В завершившемся сезоне «Касымпаша», набрав 39 очков, финишировал на 14-м месте в турнирной таблице турецкого национального чемпионата.
Напомним, чемпионом страны стал «Галатасарай», который набрал 69 очков. В следующем сезоне клуб выступит в Лиге чемпионов. Второе место занял «Истанбул Башакшехир», за который выступает российский защитник Фёдор Кудряшов, на третьем месте — «Бешикташ».
- 1 июня 2019
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