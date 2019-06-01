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Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле прорвалась полуголая болельщица.

Главному арбитру поединка пришлось остановить поединок. Службы правопорядка быстро справились с болельщицей и вывели её с поля. После этого встреча была возобновлена.

Фото: Getty Images

Финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» проходит в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживает матч словенская бригада во главе с Дамиром Скоминой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Ливерпуль» пять раз становился победителем Лиги чемпионов и ещё трижды проигрывал в финалах. «Тоттенхэм Хотспур» впервые в своей истории добрался до финала главного европейского клубного турнира.

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