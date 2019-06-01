Полуголой девушкой, выбежавшей на поле в финале ЛЧ, оказалась модель из США

Установлена личность полуголой девушки, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Ею оказалась американская актриса и модель Кинси Волански.
Она часто снимается для обложек мужских журналов. В настоящее время на её страницу в «Инстаграме» подписаны около 400 тысяч человек, и после её выходки это число заметно возрастёт. В этой истории может быть замешан русский блогер из Соединённых Штатов Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира — 2014. За день до финала он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.
Финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» проходит в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживает матч словенская бригада во главе с Дамиром Скоминой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 1 июня 2019
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