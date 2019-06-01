«Тоттенхэм» ни разу не вёл в счёте после 1-го тайма в ЛЧ в этом сезоне

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проигрывает «Ливерпулю» в финальном матче Лиги чемпионов со счётом 0:1 после первого тайма. Встреча проходит в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживает матч арбитр Дамир Скомина из Словении. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне «шпоры» ни разу не вели в счёте после первого тайма. Всего «Тоттенхэм Хотспур» провёл в Лиге чемпионов нынешнего сезона 12 матчей, в которых одержал шесть побед, дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Ранее «Ливерпуль» пять раз становился победителем Лиги чемпионов и ещё трижды проигрывал в финалах. «Тоттенхэм» впервые в своей истории добрался до финала главного европейского клубного турнира.