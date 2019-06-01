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Линекер: умная тактика от «Тоттенхэма» — дать сопернику забить в сезон камбэков

Линекер: умная тактика от «Тоттенхэма» — дать сопернику забить в сезон камбэков
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал гол «Ливерпуля» в финальном матче Лиги чемпионов в ворота «Тоттенхэм Хотспур» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм). Встреча проходит в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Умная тактика от „Тоттенхэм Хотспур“ — дать сопернику забить в сезон камбэков», — написал Линекер в своём «твиттере».

Напомним, счёт на второй минуте открыл египетский нападающий мерсисайдского клуба Мохамед Салах, реализовав 11-метровый, который был назначен за игру рукой Мохамеда Сиссоко в своей штрафной.

Ранее «Ливерпуль» пять раз становился победителем Лиги чемпионов и ещё трижды проигрывал в финалах. «Тоттенхэм» впервые в своей истории добрался до финала главного европейского клубного турнира.

Гол Салаха — третий в списке самых быстрых в истории финалов Лиги чемпионов
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