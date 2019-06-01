Английского фаната задержали за публичную мастурбацию и нападение на туристку
Болельщик из Англии был задержан в Мадриде в преддверии финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур».
По информации El Mundo, 33-летний фанат публично мастурбировал под одобрительные возгласы десятков людей, которые снимали его на телефоны и распространяли видео в социальных сетях.
Туристка из Италии потребовала болельщика остановиться. В ответ он ударил её по лицу. Девушка упала на землю и ударилась головой, так что её пришлось госпитализировать для прохождения сканирования. Когда женщина покинула медицинский центр, она подтвердила все факты в полицейском участке.
Во время ареста фанат ударил трёх полицейских, которые пытались надеть на него наручники. Сообщается, что болельщик был сильно пьян.
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