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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0 и стал победителем турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Дамир Скомина, ему ассистировали Юре Прапротник и Роберт Вукан.

В самом начале встречи Садио Мане выполнил передачу поперёк штрафной, но Мохамед Сиссоко прервал её рукой. Арбитр назначил пенальти, и его реализовал Мохамед Салах. В концовке встречи второй мяч в ворота «шпор» забил Дивок Ориги.

«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

Лига чемпионов. Финал
01 июня 2019, суббота. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 – Салах – 2 (пен), 0:2 – Ориги – 87
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