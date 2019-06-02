«Ливерпуль» и «Челси» встретятся в матче за Суперкубок УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА-2019 сыграют английские клубы «Ливерпуль» и «Челси».

Это стало известно после того, как «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. «Челси» несколько дней назад выиграл Лигу Европы, разгромив в финале «Арсенал» (4:1).

Матч за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа на «Водафон-Арене» в Стамбуле.

«Ливерпуль» ранее пять боролся за трофей и трижды стал его обладателем. «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА один раз и дважды потерпел поражения в борьбе за трофей.

«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).