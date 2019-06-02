«Ливерпуль» и «Челси» встретятся в матче за Суперкубок УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА-2019 сыграют английские клубы «Ливерпуль» и «Челси».
Это стало известно после того, как «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. «Челси» несколько дней назад выиграл Лигу Европы, разгромив в финале «Арсенал» (4:1).
Матч за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа на «Водафон-Арене» в Стамбуле.
«Ливерпуль» ранее пять боролся за трофей и трижды стал его обладателем. «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА один раз и дважды потерпел поражения в борьбе за трофей.
«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
- 2 июня 2019
-
00:53
-
00:49
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:33
-
00:27
-
00:14
-
00:09
-
00:04
- 1 июня 2019
-
23:57
-
23:32
-
23:28
-
23:12
-
23:07
-
23:02
-
22:39
-
22:39
-
22:31
-
22:29
-
22:11
-
21:51
-
21:45
-
21:34
-
21:20
-
20:59
-
20:54
-
20:45
-
20:25
-
20:19
-
20:05
-
20:03
-
19:58
-
19:41
-
19:39