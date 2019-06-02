Футболисты «Ливерпуля» получили кубок Лиги чемпионов
В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0 и стал победителем турнира.
По окончании матча мерсисайдскому клубу вручили кубок Лиги чемпионов. Первым трофей получил капитан команды Джордан Хендерсон.
В самом начале встречи Садио Мане выполнил передачу поперёк штрафной, но Мохамед Сиссоко прервал её рукой. Арбитр назначил пенальти, и его реализовал Мохамед Салах. В концовке встречи второй мяч в ворота «шпор» забил Дивок Ориги.
«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
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