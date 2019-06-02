Видео: эмоции игроков «Ливерпуля» после победы в Лиге чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0 и стал победителем турнира.

Видео с эмоциями игроков мерсисайдского клуба после выигрыша трофея можно посмотреть в «твиттере» BT Sport.

«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это первый его трофей в качестве наставника «Ливерпуля».

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, удвоивший счёт в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», стал вторым бельгийским футболистом, которому удалось отличиться в решающем поединке турнира.