Видео: эмоции игроков «Ливерпуля» после победы в Лиге чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0 и стал победителем турнира.
Видео с эмоциями игроков мерсисайдского клуба после выигрыша трофея можно посмотреть в «твиттере» BT Sport.
«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это первый его трофей в качестве наставника «Ливерпуля».
Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, удвоивший счёт в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», стал вторым бельгийским футболистом, которому удалось отличиться в решающем поединке турнира.
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