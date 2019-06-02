Месси — лучший бомбардир Лиги чемпионов-2018/19

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Аргентинец забил 12 голов (1 — с пенальти) в 10 матчах. Второе место в списке лучших снайперов занял сербский форвард «Аякса» Душан Тадич. На его счету девять забитых мячей в 18 встречах. Третья позиция у польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, который забил восемь голов в восьми играх.

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился шесть раз в девяти матчах и разделил пятое-седьмое места с форвардами «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и «Порту» Муссой Марега.

Победителем Лиги чемпионов стал «Ливерпуль». Английский клуб в шестой раз в своей истории выиграл главный клубный европейский трофей.