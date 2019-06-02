Хендерсон: без Клоппа успех «Ливерпуля» был бы невозможен

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу своей команды в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

«Без нашего тренера этот успех был бы невозможен. Во время сезона приходится преодолевать трудности, но то, что сделал он после своего прихода, просто невероятно. Он сплотил нашу команду, создал потрясающую атмосферу в раздевалке. Горжусь, что являюсь частью этого клуба, а быть капитаном этой команды в финале — это особенный момент для меня.

Я просто стараюсь выкладываться на полную катушку, когда играю в футбол. Стараюсь помогать команде, чего бы мне это ни стоило. У меня бывали трудные периоды, но я продолжал идти вперёд. Так же, как это делает мой клуб. Это лучшее, что происходило в моей жизни. Я мечтал об этом с самого детства. Дело не во мне, дело не в том, что я, как капитан, поднимаю кубок. Дело в клубе, в этих парнях, в этом тренере. Теперь надо продолжать двигаться вперёд и не останавливаться», — приводит слова Хендерсона пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).