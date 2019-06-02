Почеттино: пенальти здорово повлиял на ход матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Сейчас трудно говорить — мы очень расстроены, но я горжусь своими ребятами. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Пропущенный пенальти после первых 20 секунд здорово повлиял на ход матча.

Хочу поздравить Клоппа, его игроков, клуб и болельщиков — «Ливерпуль» провел потрясающий сезон. Они фантастически играли. Проигрывать очень больно, но мы должны двигаться вперёд. Конечно, будет нелегко, но после нескольких часов мы должны перенастроиться и найти что-то положительное», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).