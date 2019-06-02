Клопп: игроки «Ливерпуля» показали неуступчивость, которая была нужна

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над лондонским «Тоттенхэмом» со счётом 2:0.



«Командам пришлось нелегко — у нас три недели не было игровой практики. В финалах главное — результат. Ребята показали неуступчивость, которая была нужна. Алиссон сделал несколько потрясающих сейвов. Не хочу много говорить о том, почему мы победили. Хочу просто наслаждаться нашим успехом.

Это очень эмоциональная ночь, но сейчас я намного спокойнее, чем сам мог бы подумать. Лично для меня было не так важно дотронуться до кубка. Мне куда больше удовольствия доставляло просто смотреть, как это делают мои парни. Будет здорово отправиться в Ливерпуль с таким поводом для праздника. С нетерпением жду этого момента», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» стал шестикратным обладателем Лиги чемпионов. Голами в финальном матче отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги.