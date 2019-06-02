Льорис: быстрый гол придал «Ливерпулю» большую уверенность

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис прокомментировал поражение в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



«Столь быстрый гол придал сопернику большую уверенность. Это точно. Всё сводится к тому, чтобы уметь управлять игрой в ключевые моменты. Мы оставались сильны, но так и не подобрали нужных ключей.

Мы могли сыграть лучше в плане командного футбола, хотя всё равно было непросто начинать сразу с пропущенного гола. Это было больно. А так, никогда не знаешь, когда тебе представится следующая возможность», — приводит слова Льориса пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).