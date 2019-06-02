Фердинанд: теперь все в Европе будут испытывать страх перед «Ливерпулем»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов над лондонским «Тоттенхэмом» со счётом 2:0.

«Ливерпуль» будут опасаться в Европе. Никто не захочет, чтобы им выпал этот соперник. Теперь все будут испытывать страх, ведь они достигли больших результатов.

Итог этого матча не будут обсуждать на протяжении нескольких лет. Мы тоже не показали хорошую игру в матче с «Челси» в 2008 году, но мне на это наплевать. Парни из «Ливерпуля» заслужили эту победу», — приводит слова Фердинанда BT Sport.

«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).