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Мане: не могу описать, насколько хорош Алисон. Очень рады, что он в «Ливерпуле»

Мане: не могу описать, насколько хорош Алисон. Очень рады, что он в «Ливерпуле»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0), а также отметил высокий уровень игры голкипера мерсисайдцев Алисона Бекера.

«У нас ещё много впереди. Мы сделаем всё, чтобы выиграть больше трофеев. Мы гордимся и счастливы выиграть этот трофей. Мечта сбылась. Я не мог представить ничего лучше.

Не могу описать, насколько хорош Алисон. Видел, как он совершал невероятные сейвы и спасал команду. Мы очень рады, что он в „Ливерпуле“. Алисон делает нас лучше. Для меня он лучший в мире», — приводит слова Мане Goal.com.

«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

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