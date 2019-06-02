Моуринью: в финале ЛЧ был эмоциональный накал, но уровень игры был низким

Известный португальский тренер Жозе Моуринью оценил качество игры в финальном матче Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» (0:2).
«Полузащитники „Ливерпуля“ выстраивались прямо перед защитниками. Не думаю, что Хендерсон, Вейналдум, Фабиньо и Милнер приближались к атакующей тройке. Они действовали прагматично и были надёжны в защите.
Я также думаю, что если бы этот матч был не финалом Лиги чемпионов, а игрой АПЛ или финальной встречей Кубка Англии, все бы согласились, что он не был достаточно хорошим. Да, так как это был финал Лиги чемпионов, в нём был эмоциональный накал, но уровень игры был низким. „Тоттенхэм“ должен быть разочарован, команда Почеттино способна на большее. В такие моменты нужно демонстрировать свою лучшую игру», — приводит слова Моуринью beIN Sports.
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