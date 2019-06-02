«Тоттенхэм» поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения в финале ЛЧ
Лондонский «Тоттенхэм» после финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) выразил благодарность своим поклонникам за оказываемую в течение сезона поддержку.
«Путешествие было невероятным, воспоминания будут жить с нами всегда. Не получилось выиграть в этот раз, но всё только начинается. Благодарим болельщиков за невероятную поддержку. Надеемся, что вы так же горды, как и мы. Мы – «Тоттенхэм», ещё вернемся», — говорится в сообщении официального аккаунта клуба в «Твиттере».
«Тоттенхэм» впервые в своей истории сыграл в финале Лиги чемпионов. Для «Ливерпуля» этот титул стал шестым по счёту. Забитыми мячами в составе мерсисайдцев отметились египтянин Мохамед Салах, реализовавший пенальти за игру рукой, и бельгиец Дивок Ориги.
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