Почеттино: не сожалею, что выпустил Кейна в стартовом составе
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после финального матча лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) отметил, что не считает решение поставить нападающего Гарри Кейна в стартовый состав «шпор» ошибкой.
Напомним, английский форвард получил травму лодыжки в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) и пропустил полтора месяца из-за повреждения.
«Это не было драмой, это было решением. Для меня Гарри Кейн, пропустивший некоторое время из-за травмы, выглядел свежо даже в конце встречи. Он не забил, но моё решение, заверяю, было основано на анализе всей информации, которая имелась. Я не сожалею, что выпустил его в стартовом составе», — приводит слова Почеттино Sky Sports.
Бенитес: я бы оставил Кейна в запасе — до финала «Тоттенхэм» добрался без него
- 2 июня 2019
-
11:35
-
11:24
-
11:16
-
11:16
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:41
-
10:23
-
10:22
-
10:10
-
10:07
-
09:54
-
09:54
-
09:38
-
09:37
-
09:30
-
09:25
-
09:24
-
09:09
-
09:00
-
03:34
-
03:26
-
02:59
-
02:17
-
01:54
-
01:42
-
01:16
-
01:02
-
00:53
-
00:49
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:33
Партнерский контент