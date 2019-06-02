Почеттино: не сожалею, что выпустил Кейна в стартовом составе

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после финального матча лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2) отметил, что не считает решение поставить нападающего Гарри Кейна в стартовый состав «шпор» ошибкой.



Напомним, английский форвард получил травму лодыжки в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0)​ и пропустил полтора месяца из-за повреждения.



«Это не было драмой, это было решением. Для меня Гарри Кейн, пропустивший некоторое время из-за травмы, выглядел свежо даже в конце встречи. Он не забил, но моё решение, заверяю, было основано на анализе всей информации, которая имелась. Я не сожалею, что выпустил его в стартовом составе», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

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