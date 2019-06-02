Голкиперу «Ливерпуля» Алисону покорилось рекордное достижение в финале ЛЧ

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер сделал восемь сэйвов в финале Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0). Этот результат стал рекордным по числу отражённых за решающий поединок ударов для вратарей, отыгравших на ноль. Такую статистику приводит Sport24.



Однако Алисон не будет лидировать единолично. Те же восемь сэйвов совершил голкипер Эдвин ван дер Сар в финальном матче сезона-2010/11 с каталонской «Барселоной». В той встрече «Манчестер Юнайтед», за который выступал голландец, проиграл со счётом 1:3.



«Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл кубок Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).