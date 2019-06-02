Морено надел футболку с изображением погибшего Рейеса на награждении в финале ЛЧ

Испанский защитник «Ливерпуля» Альберто Морено почтил память соотечественника, футболиста Хосе Антонио Рейеса, погибшего в автокатастрофе.



Игрок появился в футболке с его изображением на церемонии награждения после финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0). На майке также была надпись: «Я люблю тебя, брат». Видео этого красивого поступка можно посмотреть в «Твиттере» Football on BT Sport.

Экс игрок сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб, находясь за рулём автомобиля Mercedes Brabus S550. Машина вылетела с трассы и загорелась. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.