Морено надел футболку с изображением погибшего Рейеса на награждении в финале ЛЧ
Испанский защитник «Ливерпуля» Альберто Морено почтил память соотечественника, футболиста Хосе Антонио Рейеса, погибшего в автокатастрофе.
Игрок появился в футболке с его изображением на церемонии награждения после финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:0). На майке также была надпись: «Я люблю тебя, брат». Видео этого красивого поступка можно посмотреть в «Твиттере» Football on BT Sport.
Экс игрок сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб, находясь за рулём автомобиля Mercedes Brabus S550. Машина вылетела с трассы и загорелась. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
- 2 июня 2019
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