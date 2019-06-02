Болельщица, выбежавшая на поле в финале ЛЧ‏: жизнь дана, чтобы творить безумства

Американская актриса и модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхэмом» и «Ливерпулем» прокомментировала свой поступок.
«Прорвалась на поле в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы творить безумные, сумасшедшие вещи, которые запомнишь навсегда», — написала американка в «Инстаграме».
Волански также выложила фотографию, на которой игрок «Тоттенхэма» Гарри Уинкс пристально смотрит на выбежавшую на поле девушку. «Я не слишком сильно отвлекла восьмой номер?» — подписала Волански фотографию на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, арбитру финального матча словенцу Дамиру Скомине пришлось остановить встречу, дожидаясь, пока девушку выведут с поля силы правопорядка. В этой истории может быть замешан русский блогер из Соединённых Штатов Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира — 2014. За день до финала он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.
- 2 июня 2019
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