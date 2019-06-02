Клопп перепел хит 90-х после победы в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) во время интервью перепел известную песню американской хип-хоп группы Salt-N-Pepa — Let's Talk About Sex.



Клопп заменил в песне слово sex на six, тем самым отметил шестую в истории победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Также этот трофей стал шестым в карьере немецкого специалиста.



«Всегда найдётся несколько человек, которые могут сказать вам: „Да, но ты не выиграл“. Но сейчас давай поговорим о шести, детка. Давай поговорим о тебе и обо мне. Давай поговорим о хорошем и плохом, что может произойти», — пропел Клопп.

Видео доступно на странице Goal.com в «Твиттере».

«Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).