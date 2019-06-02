«Томь» — «Уфа»: онлайн-трансляция второго матча за место в РПЛ начнётся в 14:00

Сегодня, 2 июня, на стадионе «Труд» в Томске состоится второй переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге, в котором встретятся «Томь» и «Уфа». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин и Тихон Калугин. Резервный рефери — Николай Волошин.
В первом переходном матче, который прошёл на стадионе «Нефтяник» В Уфе, победу со счётом 2:0 одержали хозяева.
«Уфа» в минувшем розыгрыше чемпионата России заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков и финишировав в пяти очках от зоны вылета. В свою очередь «Томь» (64) стала третьей в таблице ФНЛ. Команда финишировала в пяти очках от зоны прямого выхода в Премьер-Лигу.
- 2 июня 2019
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