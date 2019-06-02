Венгер: это был очень-очень средний «Ливерпуль»
Экс главный тренер лондонского «Арсенала» француз Арсен Венгер прокомментировал итоги финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», завершившегося победой мерсисайдцев со счётом 2:0.
«Лично я считаю, что это был очень-очень средний «Ливерпуль». «Тоттенхэм» мог добиться большего. Им немного недоставало инстинкта убийцы. Связываю это с тем, что дело скорее в психологии, нежели в реальном уровне игры», — приводит слова Венгера Goal.com (EN).
«Ливерпуль» в шестой раз стал обладателем Лиги чемпионов. Голы на счету египтянина Мохамеда Салаха и бельгийца Дивока Ориги. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще главный клубный турнир Европы покорялся только «Реалу» (13) и «Милану» (7).
- 2 июня 2019
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