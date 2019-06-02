Неймар — об обвинениях в изнасиловании: никогда не стал бы делать подобное

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар ответил на обвинения в изнасиловании.



Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране.



«Отныне буду разоблачать моменты личной жизни, чтобы доказать, что на самом деле ничего не случилось. То, что произошло в тот день, было личными отношениями между мужчиной и женщиной, и подобное происходит во всех парах. На следующий день после близости мы продолжили общение.



Меня обвиняют в изнасиловании. Это тяжело, это серьёзное обвинение. Оно застало меня врасплох. Очень печально слышать подобное, потому что те, кто знают меня и мой характер, уверены, что я никогда не стал бы делать подобное. Это была ловушка, и я в неё попал. Но пусть это будет мне уроком. Есть люди, которые хотят воспользоваться и вымогать что-то — это действительно грустно и больно», — сказал Неймар в видеообращении, опубликованном в «Инстаграме».