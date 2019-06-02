Селихов — «Ливерпулю»: после той самой встречи всегда за вас, пацаны

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов поздравил «Ливерпуль» с победой в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).



«После той самой встречи всегда за вас, пацаны», — написал Селихов на странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Александра Селихова

Напомним, Селихов принял участие в обоих матчах с «Ливерпулем» в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Матч, который состоялся в Москве, завершился вничью — 1:1. В ответной встрече, в Ливерпуле, мерсисайдский клуб выиграл со счётом 7:0.



«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).