Селихов — «Ливерпулю»: после той самой встречи всегда за вас, пацаны
Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов поздравил «Ливерпуль» с победой в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
«После той самой встречи всегда за вас, пацаны», — написал Селихов на странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Александра Селихова
Напомним, Селихов принял участие в обоих матчах с «Ливерпулем» в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Матч, который состоялся в Москве, завершился вничью — 1:1. В ответной встрече, в Ливерпуле, мерсисайдский клуб выиграл со счётом 7:0.
«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
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Философский итог финала Лиги чемпионов.
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