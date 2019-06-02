На матче «Крыльев Советов» с «Нижним Новгородом» ожидается 25 тыс. болельщиков

Ответный стыковой матч между «Крыльями Советов» (Самара) и «Нижним Новгородом» за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2019/20 посетят 25 тысяч человек, говорится на официальном сайте самарского клуба.
Поддержать нижегородскую команду приехали около ста болельщиков. Встреча состоится на стадионе «Самара-Арена», общая вместимость которого составляет 44 918 зрительских мест. Во время матча судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым сможет воспользоваться системой VAR в случае возникновения спорной ситуации.
«Крылья Советов» выиграли первую стыковую встречу со счётом 3:1. Первыми в матче забили хозяева. На 22-й минуте Даниил Фомин реализовал пенальти. На 65-й минуте защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив срезал мяч в ворота своей команды. А уже в самой концовке команда из Самары вышла вперед, забив дважды. Результативные удары на счету Антона Зиньковского и Романа Шишкина.
Ответная встреча состоится сегодня, 2 июня. Начало — в 17:00 мск.
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